لواء طيار مدحت كامل: خريج الكلية الجوية يتواكب مع كافة التطورات الذي حدث في عالم الطيران

كتب- محمد سامي:

قال اللواء طيار أركان حرب مدحت كامل، نائب مدير الأكاديمية العسكرية المصرية للكلية الجويه، إن حفل تخرج الكلية الجوية السنوي، هو بداية جديدة وانطلاقة للطلاب في عالم جديد، تم إعدادهم جيدا على مدار الأعوام الماضية.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن خريج الكلية يتواكب مع كافة التطورات الذي حدث في عالم الطيران عموما، لذلك فهناك تطوير كامل في المناهج، إذ يجعل الخريج مدرك لكافة التطورات، ولديه معرفة لما يدور حوله في العالم.

وأوضح أن حجم التطور السريع في أسلحة الجو تجعل تطور في قدرات أعضاء هيئة التدريس، كذلك نظم التسليح التى يتدرب عليها الطلاب والاضطلاع على ما ماهو جديد في علوم الطيران.

وأكد أن هناك إضافة تمت في الكلية الجوية خلال الأعوام الماضية، إذ يحصل الطالب على دبلومات جديدة وهذا يعد دفعة كبيرة للطلبة، مشيرا إلى أن الكلية تضم عددًا كبيرًا من الوافدين الذين يعتبرون سفراء لدولتهم في الكلية الجوية.