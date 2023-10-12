السيسي: لم يكن لمصر تطلعات لتجاوز حدودها أو الطمع في أرض وقدرات الآخرين
كتب- إسلام لطفي:
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الأمر المهم أن تظل مصر صامدة وثابتة ومتفائلة بالله سبحانه وتعالى.
وأضاف خلال كلمة ألقاها خلال حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية: مصر تدير سياستها بشكل يهدف في الأول والآخر إلى السلام والتنمية والبناء والتعاون، وهذه سياستنا قبل الفترة التي توليت فيها المسئولية ولا نتطلع أبدًا خارج حدودنا القائمة.
وتابع: لم يكن لمصر تطلعات لتجاوز هذه الحدود أو الطمع في أرض أو قدرات الآخرين، وكنا دايمًا راضيين باللي أعطاهولنا الله سبحانه وتعالى.
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