السيسي: لم يكن لمصر تطلعات لتجاوز حدودها أو الطمع في أرض وقدرات الآخرين

كتب- إسلام لطفي:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الأمر المهم أن تظل مصر صامدة وثابتة ومتفائلة بالله سبحانه وتعالى.

وأضاف خلال كلمة ألقاها خلال حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية: مصر تدير سياستها بشكل يهدف في الأول والآخر إلى السلام والتنمية والبناء والتعاون، وهذه سياستنا قبل الفترة التي توليت فيها المسئولية ولا نتطلع أبدًا خارج حدودنا القائمة.

وتابع: لم يكن لمصر تطلعات لتجاوز هذه الحدود أو الطمع في أرض أو قدرات الآخرين، وكنا دايمًا راضيين باللي أعطاهولنا الله سبحانه وتعالى.