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BBC

السيسي: لم يكن لمصر تطلعات لتجاوز حدودها أو الطمع في أرض وقدرات الآخرين

08:57 م الخميس 12 أكتوبر 2023

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب- إسلام لطفي:
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الأمر المهم أن تظل مصر صامدة وثابتة ومتفائلة بالله سبحانه وتعالى.
وأضاف خلال كلمة ألقاها خلال حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية: مصر تدير سياستها بشكل يهدف في الأول والآخر إلى السلام والتنمية والبناء والتعاون، وهذه سياستنا قبل الفترة التي توليت فيها المسئولية ولا نتطلع أبدًا خارج حدودنا القائمة.
وتابع: لم يكن لمصر تطلعات لتجاوز هذه الحدود أو الطمع في أرض أو قدرات الآخرين، وكنا دايمًا راضيين باللي أعطاهولنا الله سبحانه وتعالى.

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