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"السيمفوني" يعزف كلاسيكيات موسيقية مصرية وعالمية بالأوبرا

08:38 م الخميس 12 أكتوبر 2023
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    السيمفوني يعزف كلاسيكيات موسيقية مصرية وعالمية بالأوبرا (4)
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    السيمفوني يعزف كلاسيكيات موسيقية مصرية وعالمية بالأوبرا (1)
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    السيمفوني يعزف كلاسيكيات موسيقية مصرية وعالمية بالأوبرا (3)
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    السيمفوني يعزف كلاسيكيات موسيقية مصرية وعالمية بالأوبرا (2)
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كتب- محمد شاكر:

يقدم أوركسترا القاهرة السيمفوني حفلا بقيادة المايسترو الإيطالى چيوڤاني بومبيو ومشاركة كل من عازفة البيانو نغماية صفوت والمغنيين السوبرانو داليا فاروق، التينور عمرو مدحت والباص رضا الوكيل مع كورال اكابيلا تدريب مايا چيڤينريا.

وذلك في الثامنة والنصف مساء السبت 14 أكتوبر علي المسرح الكبير، استمرارا لسلسة أعظم السيمفونيات .

يتضمن البرنامج مختارات من أهم الأعمال الكلاسيكية العالمية منها الكونشيرتو الثانى للبيانو والأوركسترا لـ شوستاكوڤيتش، الأجراس لـ راخمانينوف وافتتاحية إيزيس لـ أبوبكر خيرت.

جدير بالذكر أن أوركسترا القاهرة السيمفوني استحدث سلسلة من الحفلات المتنوعة التى تلقي الضوء على مجموعة من أهم المؤلفات العالمية الى جانب الاعمال المصرية فى القالب الكلاسيكى.

سوق مصراوى

أوركسترا القاهرة المايسترو الإيطالى چيو?اني بومبيو المسرح الكبير

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