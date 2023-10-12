بالفيديو.. رجال الصاعقة ينفذون مهام قتالية خلال حفل تخريج طلاب الكليات العسكرية

كتب- إسلام لطفي وأ ش أ

شهد حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة الأكاديمية والكليات العسكرية 2023، عرض القوات الخاصة، حيث ظهر رجال الصاعقة والمظلات خلال استعدادهم للوصول إلى ساحة العرض، وتنفذ طائرات الأباتشي بمهمة تأمين عمل قوات الاقتحام الرئيسية، حيث توفر الغطاء الجوي لمقاتلي الصاعقة خلال تنفيذ المهام المختلفة.

وتقدمت طائرات الهليكوبتر طراز أوجستا 149 المحملة برجال الصاعقة لتنفيذ مهام الاقتحام الرئيسي للمنشآت، حيث تعتبر القوات الجوية جزءً لا يتجزأ من تنفيذ الصاعقة لمهامها المختلفة لما تقدمه من دعم فعال للقوات وتنفيذ الحماية والغطاء الجوي لها.

ونفذ مقاتلو الصاعقة اجتياز الموانع الطبيعية والصناعية المختلفة، وعلى الأجناب تنفذ قوة الإنزال اقتحام المباني ومهارات التسلق باستخدام الحبال وشبكات التسلق.

وتعتبر المروحية أوجيستا التي تنزل المقاتلين لتنفيذ مهامهم من المروحيات الأكثر تطورًا لما لها من قدرات وامكانيات متطورة.

وتدخل ساحة العرض مركبة اقتحام محمل عليها طاقم اقتحام من رجال الصاعقة لاقتحام المباني باستخدام الكلاب الحربية ومؤمنة بمعدة حربية، إنها منظومة متكاملة تتسم بالدقة في الآداء يعمل من خلالها رجال الصاعقة بالتعاون مع القوات الجوية.