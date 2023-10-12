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الرئيس السيسي يصدق على منح علم القوات المسلحة وسام الجمهورية العسكري

05:56 م الخميس 12 أكتوبر 2023

الرئيس السيسي يصدق على منح علم القوات المسلحة وسام

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كتب- محمد أبو بكر:

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على منح علم القوات المسلحة المصرية، وسام الجمهورية العسكري.

ويشهد الرئيس، حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية، بالتزامن مع مرور 50 عامًا على حرب أكتوبر المجيدة.

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بث مباشر.. السيسي يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب الأكاديمية والكليات العسكرية