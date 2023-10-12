الرئيس السيسي يصدق على منح علم القوات المسلحة وسام الجمهورية العسكري
كتب- محمد أبو بكر:
صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على منح علم القوات المسلحة المصرية، وسام الجمهورية العسكري.
ويشهد الرئيس، حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية، بالتزامن مع مرور 50 عامًا على حرب أكتوبر المجيدة.
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