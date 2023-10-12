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بث مباشر.. السيسي يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب الأكاديمية والكليات العسكرية

05:22 م الخميس 12 أكتوبر 2023

حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب الأكاديمية والكليات ال

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كتب- محمد أبو بكر:
يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعد قليل، حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية، بالتزامن مع مرور 50 عامًا على حرب أكتوبر المجيدة.
وتُعد الكلية الحربية الصرح التعليمي الأول بمصر ومنطقة الشرق الأوسط بافريقيا، والصرح العسكري العلمي الأقدم في الشرق الأوسط وأفريقيا ويرجع تاريخها لعام 1811.
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الرئيس السيسي حفل تخرج طلبة الكليات العسكرية

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بث مباشر.. السيسي يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب الأكاديمية والكليات العسكرية