بيان برلماني عاجل بشأن تطورات الأوضاع في فلسطين



كتب- نشأت علي:

تقدم النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ببيان عاجل بشأن تطورات الأوضاع وخطورتها بفلسطين وأبعاد العدوان الإسرائيلي علي غزة وتداعياته السلبية على القضية الفلسطينيه والأمن القومي المصري.

وأكد "أبو العلا" أن العالم أجمع يتابع التصعيد الحالي الخطير في الأراضي الفلسطينية المُحتلة وغزة الأبية واعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي الغاشمة على الشعب الفلسطيني، وامتدادها إلى حدود مصر الشرقية، وهو ما يمثل خطورة كبيرة تتطلب الوقفة الحاسمة لتداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة كلها بشكل عام وأمن مصر القومي وسيادتها الكاملة على كل شبر من أراضيها ووحدتها الكاملة المقدسة.

وأشار إلى أن العالم يدافع عن إسرائيل وتجاوزتها دون احترام لأي حق من حقوق الإنسان ورغم ذلك يتحدثون بشكل مُستمر عن حقوق الإنسان وإسرائيل تمارس التجويع بحق شعب بأكمله ويهدمون المنازل، ويستولون على الأراضي وهو ما يؤكد أن إسرائيل دولة فصل عنصري ودولة لا تعرف حقوق إنسان ولا تعترف بها وهو الأمر الذي يستوجب على البرلمانات أن ترسل بصوت الشعوب رسائل الدعم وتُعلي صوت الاستغاثة للشعب العربي الفلسطيني المتمسك بأرضة الرافض لكل مخططات التهجير، وعلى رأسها برلمان مصر التي حملت على عاتقها القضية الفلسطينية والتأكيد على إدخال سلاسل الإمدادات للمواد الإغاثية والطبية سواءً المقدمة من الشعب المصري أو الشعوب العربية أو مؤسسات الإغاثة الدولية لصالح أهالي غزة.

وأختتم النائب أيمن أبو العلا، حديثه بتأكيد أهمية مناقشة هذا البيان في جلسة الأحد المقبل، المقرر فيها عودة المجلس للانعقاد.