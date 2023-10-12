فرص أمطار ونشاط رياح.. الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات غدًا

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الجمعة 13 أكتوبر 2023، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت الأرصاد، في بيان الخميس، إنه يسود غدا طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء والصعيد.

وأضافت الهيئة، أن الطقس لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء والصعيد.

وأوضحت وجود انخفاض طفيف في درجات الحرارة خلال الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وأشارت إلى وجود شبورة مائية من الرابعة إلى السابعة صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشرقية، ووسط سيناء، ومدن القناة.

وتابعت الأرصاد، أنه توجد فرص سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% على مناطق من السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

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