"الصحة" توجه رسالة مهمة للمواطنين بشأن لقاح الأنفلونزا الموسمية

كتب- أحمد جمعة:

وجهت وزارة الصحة والسكان نصائح مهمة للمواطنين بشأن الوقاية من الأنفلونزا الموسمية.

وقالت "الصحة" في منشور توعوي إنه خلال الفترة المقبلة على المواطنين الحفاظ على الصحة العامة والحصول على لقاح الأنفلونزا الموسمية كقاعدة أولى للحفاظ على الصحة.

وقدمت الوزارة مجموعة من الإرشادات المهمة للوقاية من الأنفلونزا الموسمية:

- تجنب التواجد في الأماكن المزدحمة وغير جيدة التهوية

-الاهتمام بغسل اليدين بشكل منتظم وتجنب ملامسة العين والأنف

-تناول كميات كبيرة من السوائل والمشروبات الدافئة

-الإكثار من تناول الخضروات والفاكهة الغنية بفيتامين سي لتقوية المناعة

- تغطية الأنف والفم عند العطس أو السعال والتخلص من المناديل الورقية فور استخدامها

- تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية

وطالبت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بضرورة الالتزام بالتعليمات والإرشادات الهامة للوقاية من الأنفلونزا الموسمية، مشيرة إلى أنه لا يجب الحصول على أدوية بدون الرجوع إلى الطبيب المختص.

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