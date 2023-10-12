"زنوبيا".. مواعيد عرض أحدث إنتاج لفرقة فرسان الشرق

كتب- محمد شاكر

تُقدم فرقة فرسان الشرق للتراث إنتاجها الجديد عرض "زنوبيا" ملكة الشرق تأليف محمد زناتي، تصميم وإخراج كريمة بدير، إعداد موسيقى أحمد الناصر وتصميم ديكور وملابس أنيس إسماعيل.

ويكون ذلك في ثلاثة ليالي متصلة في الثامنة والنصف مساء الخميس والجمعة والسبت 12 و13 و14 أكتوبر على مسرح الجمهورية.

ويعكس العرض صورة للمرأة العربية الحاكمة القوية الجميلة وتتمثل في الملكة "زنوبيا" التي اشتهرت بشجاعتها وخوضها حروب عديدة وبسط نفوذها على آسيا الوسطى ونجحت في توسيع مملكتها لتمتد من شواطئ البسفور في تركيا لضفاف نهر النيل بمصر، وباتت مملكة زنوبيا أهم الممالك وأقواها في الشرق وذلك من خلال قصة فتاة تحاول الانتحار بعد أن يأست من الحياة وتتصارع بداخلها روحين إحداهما تشجعها على الحياة والأخرى تدفعها للموت.

جدير بالذكر أن فرقة فرسان الشرق يشرف عليها حاليا المدير الفني عصام عزت، وأسستها وزارة الثقافة عام 2009 بهدف استلهام التراث المصري والعربي وإعادة صياغته فنيا من خلال تصميمات وتابلوهات حركية مبتكرة تحمل صبغة درامية شعبية وتاريخية ثم انضمت إلى منظومة فرق دار الأوبرا المصرية وظهرت أول أعمالها عام 2010 باسم الشارع الأعظم بعدها توالت عروضها التي لاقت استحسان وإعجاب الجمهور وحققت نجاحا كبيرا.

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