"العمل": تسليم شهادات إتمام التدريب المهني وهدايا للمتميزين بالدقهلية

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة العمل، عن تنظيم مديرية العمل بمحافظة الدقهلية، حفل ختام الدورة التدريبية المجانية بقرية المحمودية مركز دكرنس، وتسليم شهادات إتمام التدريب لـ 42 متدربًا ومتدربة، بأقسام التفصيل، والحياكة، وكهرباء التوصيلات بوحدة التدريب المتنقلة بقرية المحمودية.

وأضافت "العمل" في بيان اليوم الخميس، أن ذلك يأتي ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في القرى الأكثر احتياجًا، ومبادرة "مهنتك مستقبلك".

وتم تسليم 5 ماكينات خياطة للمتميزين في التدريب، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة.

وأشار حسام طلبة، مدير مديرية العمل بالدقهلية، إلى دور وزارة العمل ومديرياتها، وأهمية التدريب من أجل التشغيل، وإعداد شباب قادر على دخول سوق العمل، وأهمية التدريب؛ لخوض سوق العمل وتحقيق رؤية مصر في التنمية المستدامة 2030.

وقال مدير مديرية العمل بالدقهلية، إن الوزارة تتبنى في هذا الشأن العديد من المبادرات التي تستهدف الشباب مثل (مصر بكم أجمل - مصر أمانة بين إيديك، وغيرها).

وأشار طلبة، إلى الدور المنوط بالوزارة ومديرياتها التابعة ووحداتها الميدانية في توفير فرص عمل مناسبة للشباب بالقطاع الخاص بالداخل والخارج، ودور مراكز التدريب والعربات المتنقلة في إعداد شباب قادر على مواجهة سوق العمل، ودور مكاتب التشغيل في الإرشاد الوظيفي للشباب.

وجرى في ختام الفعاليات، توزيع شهادات إتمام التدريب على المتدربات، وسلم مدير المديرية 5 ماكينات خياطة لـ 5 متدربات؛ لمساعدتهن في بدء مشروع صغير لهن يدر عليهن دخلًا يضمن لهن حياة كريمة، وإجراء حوار مفتوح للاستماع إلى الاستفسارات والإجابة عليها.

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