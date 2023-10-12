أبرزها المعاشات والتأمين.. "جبران" يكشف مطالب العمال من رئيس مصر القادم

كتب- محمد أبو بكر:

قال محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إنه توجد مطالب للعمال من رئيس مصر القادم، مؤكدا: المطالب لن تنتهي.

وأضاف "جبران" خلال تصريحات تلفزيونية، أنه يُطالب حاليًا بالاستقرار وبدونه لا توجد مطالب وستتوقف المشاريع ويتعرض القطاع للمعاناة.

وأكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن ذلك سيتحقق باستمرار الرئيس عبد الفتاح السيسي في تولي السلطة.

وأوضح "جبران" أن العمال يحلمون بمطالب متعددة، منها المعاشات والتأمين الطبي الجيد وتعليم جدي قادر على خريج أجيال بارزة، وعودة قيم المجتمع.

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