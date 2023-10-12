رئيس الوزراء يتفقد شركة "فاليو" المتخصصة في تطوير تكنولوجيا السيارات

كتب- محمد غايات:

اختتم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته اليوم بالقرية الذكية، بزيارة لمقر شركة "فاليو" العالمية في مصر، والمتخصصة في تطوير تكنولوجيا السيارات، والأولى عالميا في مجالي كهرباء السيارات وأنظمة القيادة الذاتية.

وتفقد رئيس الوزراء، يرافقه وزير الاتصالات، منظومة العمل بالشركة، كما استمع لشرح من تامر علي، المدير العام للشركة، الذي أوضح أن "فاليو مصر" أكبر مركز لبحث وتطوير البرمجيات في مصر وشمال أفريقيا.

كما تعد الشركة أكبر مركز لمجموعة فاليو العالمية لتطوير البرمجيات، حيث يعمل بها أكثر من 3200 مهندس متخصص في العديد من المجالات التكنولوجية منها تطوير الأنظمة المدمجة، والخوارزميات، وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والتعلم العميق، وعلم البيانات والحوسبة السحابية.

وأشار "علي" إلى أن "فاليو مصر" قدمت قرابة 100 براءة اختراع مسجلة جميعها في دول مثل فرنسا وألمانيا وأمريكا.

من جانبه أشاد رئيس الوزراء، خلال الجولة، بالمهندسين المصريين بالشركة، معربا عن فخره بما يقدمونه من نموذج مشرف في مجالات دقيقة ومتطورة مثل هذا المجال، مشيرا إلى أنه سمع كثيرا عن حجم الإنجاز في الشركة وحرص على القدوم لرؤية ذلك بنفسه.

كما أعرب رئيس الوزراء عن فخره بحجم العمل والإنجاز في الشركة بأيدي وعقول مصرية ذات كفاءة، بعدد يصل إلى 3200 مهندس مميز، يخرج إنتاجهم إلى العالم من خلال مكونات وبرمجيات تدخل في صناعة السيارات العالمية، متمنيا لهم التوفيق ومواصلة الجهد والتميز، حتى يظل هذا المركز نقطة مهمة في العالم.

وأدار رئيس الوزراء حوارات مع عدد من المهندسين للتعرف على تخصصاتهم وخبراتهم التدريبية.

وأوضح مسؤول الشركة، خلال الجولة، أن شركة "فاليو العالمية" تتطلع لوضع مصر على خارطة صناعة التعهيد في العالم، لافتا إلى نجاح الشركة بتميز في دمج صناعة السيارات وصناعة تعهيد البرمجيات لتصبح الشركة الأولى في هذا الإنجاز، مضيفا أن الشركة توفر تدريبا بمستويات عالية لتأهيل العاملين بها حيث يصل برنامج التدريب لنحو 3 أشهر، ليصبح مؤهلا للتعامل مع عملاء شركات كبرى مثل بي إم دبليو ومرسيدس.

كما تفقد رئيس الوزراء، خلال الجولة، نموذجا لتطوير السيارة ذاتية القيادة، واحتفى بنموذج شاهده خلال الجولة لأول مركبة قيادة ذاتية معتمدة، حيث تمت الإشارة خلال الشرح إلى أنها اعتمدت من ألمانيا، كما تفقد موتورا من إنتاج الشركة يتم تصنيع البرمجيات الخاصة به في مصر.