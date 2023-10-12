تحالف "العمل الأهلي التنموي" يطلق حملة موسعة للتبرع بالدم دعما للشعب الفلسطيني

كتب- محمد سامي:

أطلقت مؤسستا صناع الحياة وشفاء الأورمان، أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بالتنسيق مع وزارة الصحة وبنك الدم، اليوم الخميس، حملة موسعة للتبرع بالدم تحت شعار "قطرة دماء تساوي حياة".

وبحسب بيان للتحالف، اليوم، تم إطلاق الحملة بمختلف الجامعات المصرية لدعوة الشباب والمواطنين للتبرع بالدم من خلال سيارات متنقلة تجوب جميع المحافظات وذلك لدعم الأشقاء الفلسطينين جراء أعمال العنف التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة.

جاء ذلك بالتزامن مع استعدادات إرسال التحالف قافلة شاملة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية تضم أطباءً من جميع التخصصات وأدوية وأجهزة طبية.

وفي السياق ذاته، أكد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مواصلة جهوده في إرسال المزيد من المساعدات الإنسانية بكل أشكالها حتى تحسن الأوضاع.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة، وهو ما يتم بشكل مستمر في إطار دعم وتضامن مصر تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق لتخفيف حدة أحداث العنف التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.