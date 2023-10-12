ينفذ أجندة خاصة.. برلماني يهاجم الاتحاد الأوروبي بسبب أحداث غزة

كتب- نشأت علي:

هاجم النائب تامر عبد القادر، عضو مجلس النواب، الاتحاد الأوروبي بسبب موقفه السلبي والمخزي بشأن ما يحدث من انتهاكات واضحة وصارخة لمواثيق حقوق الإنسان من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وتساءل "عبد القادر"، في بيان الخميس: أين بيانات الاتحاد الأوروبي اللاذعة التي تراقب حقوق الإنسان في الدول وتتابعها وتقيمها؟، لافتا إلى أن ما يحدث هو خير دليل على أن الاتحاد الأوروبي موجه وينفذ أجندة لا يخرج عنها.

وأكد أنه يجب على العالم أن يدرك حقيقة هذا الكيان الزائف الذي تستند بياناته على الأكاذيب والشائعات التي يسعى بها لضرب استقرار الدول وتنفيذ أجندة بعينها تخدم مصالح دول أخرى تريد أن تسيطر وتهيمن على مقدرات الشعوب، والأوطان، بل وتمنح نفسها الحق في السيطرة على مقدرات الدول والاستيلاء على حقوق الشعوب بطرق غير مشروعة.

وطالب النائب تامر عبد القادر، المجتمع الدولي بمقاطعة هذا الكيان الزائف، بعد أن كشف النقاب عن خداعه للعالم أجمع، وبدا واضحا للجميع أن بياناته موجهة، وانتقاداته زائفة، وتقييماته غير سوية.