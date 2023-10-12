"العمل": توفير عقود عمل للشباب من ذوي الهمم ببورسعيد

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة العمل، عن تسليم مديرية العمل بمحافظة بورسعيد 20 عقد عمل لذوي همم من أبناء المحافظة، وتوفير فرص عمل لهم، في شركة ملابس جاهزة بالمنطقة الحرة للاستثمار.

وقالت الوزارة، في بيان الخميس، إن ذلك لاستيفاء النسبة المقررة قانونا في إطار خطة التفتيش على جميع المنشآت وتنفيذ أحكام القانون 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية من خلال الأجهزة التابعة للمديرية.

وأوضح عبد الونيس عبد الله، مدير مديرية العمل ببورسعيد، أنه جرى تنظيم فعاليات تسليم عقود العمل والتوقيع عليها من خلال المديرية، واستمارة 1 تأمينات، ومراعاة أن الوظائف المتاحة تتناسب مع الأشخاص ذوي الهمم والحالة الصحية لكل منهم؛ لدمجهم في سوق العمل من خلال توجيههم وإرشادهم لتلك الفرص، ومتابعتهم من خلال أجهزة التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية والتشغيل بعد استلامهم الفرص.

وأكد مدير مديرية العمل ببورسعيد، استمرار المديرية في توفير مزيد من فرص العمل بتلك الفئة داخل منشآت القطاع الخاص والاستثماري، وتوفير الرعاية والحماية اللازمة لهم داخل أماكن العمل.

شارك في اللقاء، لمياء بعيلة، مديرة إدارة الرعاية، وأمل يوسف، مدير مكتب تفتيش بورسعيد، ورانيا ماهر، مديرة إدارة مركز الشباك الواحد، ووسام الهلالي، مديرة إدارة بحوث العمالة، ومن المفتشين: رشا عكاشة، ونهى يوسف، ونهى رمضان، ومروة علي.

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