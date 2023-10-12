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مساء اليوم.. حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب الأكاديمية والكليات العسكرية

12:36 م الخميس 12 أكتوبر 2023

حفل تخرج طلاب الأكاديمية الحربية أرشيفية

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كتب- محمد سامي:

ينطلق مساء اليوم الخميس، في تمام الخامسة مساءً، حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية.

ويأتي حفل هذا العام بالتزامن مع الاحتفال بمرور 50 عامًا على حرب أكتوبر المجيدة.

وتعد الكلية الحربية، الصرح التعليمي الأول بمصر ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

كما تعتبر الصرح العسكري العلمي الأقدم في الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث يرجع تاريخها إلى عام 1811.

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طلاب الأكاديمية الكليات العسكرية حفل تخرج دفعة جديدة الصرح العسكري العلمي الأقدم

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