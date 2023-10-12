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المرشح الرئاسي فريد زهران يستقبل سفير الاتحاد الأوروبي

12:31 م الخميس 12 أكتوبر 2023

المرشح الرئاسي فريد زهران يستقبل سفير الاتحاد الأو

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كتب- محمد نصار:

استقبل المرشح الرئاسي فريد زهران، اليوم الخميس، وفدًا من الاتحاد الأوروبي برئاسة سفير الاتحاد الأوروبي كريستيان برجر.

وتطرق اللقاء، بحسب بيان لحملة المرشح الرئاسي، إلى مناقشة التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي ومستقبل هذه العلاقات.

كما ناقش اللقاء الانتخابات الرئاسية الحالية وتطوراتها، والأزمة الاقتصادية الحالية في مصر وسبل الخروج منها، والتعاون المنتظر بين مصر والاتحاد الأوروبي لدعم الاقتصاد المصري بالاستثمارات ونقل التكنولوجيا وليس فقط القروض والمنح.

وناقش المرشح الرئاسي وقيادات حملته الانتخابية، مع الاتحاد الأوروبي، تطورات الأوضاع في غزة إثر الاعتداء الإسرائيلي على المواطنين الفلسطينيين في غزة.

واتفق الجانبان على ضرورة دعم الجهود المصرية لإيصال المساعدات الإنسانية للمواطنين الفلسطينيين.

حضر اللقاء، النائبة أميرة صابر، نائب رئيس الحزب والمتحدث الرسمي باسم الحملة الانتخابية، والمهندس باسم كامل، أمين عام الحزب، والدكتور محمد سالم، مساعد المرشح للشؤون السياسية، ومريم عادل، أمين الشؤون السياسية بالحزب.

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فريد زهران سفير الاتحاد الأوروبي وفد الاتحاد الأوروبي كريستيان برجر

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