"الفتوى وتحديات الألفية الثالثة".. تفاصيل المؤتمر الـ 8 لدور وهيئات الإفتاء بالعالم

\كتب- محمود مصطفى أبو طالب:

كشف الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية، الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم، تفاصيل المؤتمر الثامن للأمانة "الفتوى وتحديات الألفية الثالثة"، الذي يعقد يومي 18 و19 أكتوبر الجاري.

وقال "نجم" في تصريحات لمصراوي، الخميس، إن المؤتمر يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويحضره وزراء ومفتين وعلماء من 90 دولة حول العالم، إضافة إلى مشاركة أممية عالية المستوى من هيئات دولية، لمناقشة موضوع ذات أهمية وهو "تحديات الفتوى في الألفية الثالثة".

وأشار الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إلى أن المؤتمر يتضمن عدة محاور هي تحديات الألفية الثالثة "تحديد المناطات وبناء طرائق المواجهة"، والفتوى والتحديات الفكرية والأخلاقية، والفتوى والتحديات الاقتصادية وتحديات الفضاء الإلكتروني، فضلا عن عقد ندوات وورش العمل والبرامج الخاصة بتحديات الألفية الثالثة، منها ورشة برنامج تأهيلي للقيادات الدينية حول مكافحة خطاب الكراهية، وتحليل خطاب الجماعات المتطرفة في الألفية الثالثة، وورشة البوصلة الأخلاقية لاستخدامات الذكاء الاصطناعي دينيًّا وإفتائيًّا.

ولفت مستشار مفتي الجمهورية، إلى أنه سيتم إطلاق العديد من المبادرات خلال المؤتمر ومنها "إصدار 50 مجلدًا من "المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية" لتصل بذلك إلى 90 مجلدًا، وإصدار دليل إرشادي عن الدبلوماسية الدينية بوصفها أداة فاعلة في مواجهة خطاب الكراهية، وإصدار ميثاق شرف لدَور الفتوى في مواجهة تحديات الألفية الثالثة، والدليل الإرشادي لتعامل الصحفيين الأجانب مع المؤسسات والقيادات الدينية، وإطلاق بوابة (IFatwa.org) كبوابة إلكترونية رقمية تتضمن جوانب إعلامية وتحليلية وبحثية وخدمية تتعلق جميعها بالفتوى الشرعية ومفرداتها المختلفة وتوفر أحدث الإحصاءات والمؤشرات والتقارير المتعلقة بالحقل الإفتائي، وغيرها من المبادرات والمخرجات، فضلًا عن تسليم جائزة الإمام القرافي للتميز الإفتائي لهذا العام.

ونوه الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إلى أن الأمانة تسعى خلال السنوات الخمس المقبلة إلى أن تكون المظلة التنسيقية لهيئات الإفتاء الشرعي، وأن تكون المرجعية العلمية والتأهيلية المنضبطة للمشتغلين بالفتوى مع مراعاة خصوصية كل هيئة إفتائية".