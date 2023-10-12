متلازمة داون ونقص المناعة.. الصحة: مخاطر كبيرة لزواج الأقارب

كتب- أحمد جمعة:

كشف الدليل الإعلامي للتوعية بشأن رسائل الصحة الإنجابية والمفاهيم السكانية، والذي أعدته وزارة الصحة والسكان في أعقاب المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية الذي عقدته الشهر الماضي، عن مخاطر فادحة لزواج الأقارب، والأمراض الوراثية الناجمة عنه.

وعرَف الدليل، زواج الأقارب بأنه الزواج بين الأشخاص الذين تربط بينهم صلة الدم، غير أن علماء الوراثة غالبًا ما يستخدمون هذا المصطلح للإشارة إلى العلاقات التي تربط بين الأقارب من الدرجة الثانية (أبناء العم أو أبناء الخال) حيث أنه كلما زادت درجة القرابة كلما زاد الخطر.

وحدد الدليل مخاطر زواج الأقارب في عدد من النقاط:

- زواج أولاد العم يزيد نسبة الوفيات في عمر الطفولة بـ 0% أكثر من أمثالهم.

- زواج الأقارب يزيد احتمالية نقص الوزن عند الولادة و يؤدي إلى زيادة الإصابة بأمراض متعددة الأسباب بين المواليد الأحياء مثل الربو الشعبي والتأخر العقلي والصرع وداء السكري وأمراض القلب والعيوب الخلقية.

- زواج الأقارب يزيد فرصة الأمراض الوراثية والعيوب الخلقية مثل:

- ارتفاع ضغط الدم

- نقص المناعة.

- أمراض تكسر الدم وأنيميا البحر المتوسط والأنيميا المنجلية وبيلة الفينيل كيتون.

- متلازمة داون، فحوالي نصف هؤلاء الأطفال يولدوا بعيوب خلقية في القلب بالإضافة إلى عيوب خلقية ومشاكل صحية أخرى مثل عيوب خلقية في الجهاز الهضمي، واضطرابات المناعة، والسمنة و مشاكل في السمع والرؤية و الذاكرة.

- أمراض الأعصاب والتأخر العقلي.

- الصمم (فقدان السمع).

- يصاب من 2 لـ 5% من المواليد الأحياء بأمراض وراثية وعيوب خلقية.

وتتسبب الأمراض الوراثية والعيوب الخلقية في:

- زيادة إحتمال حدوث الإجهاض 3 أضعاف.

- زيادة معدل وفيات الأجنة 4 أضعاف.

- زيادة فرصة دخول الأطفال في أول ستة شهور من العمر المستشفى للعلاج بـ 30% بسبب الاعتلالات الجسيمة.

- زيادة وفيات الأطفال 4 أضعاف، فهي مسئولة عن حوالي 50% من وفيات الأطفال ما دون الخامسة.