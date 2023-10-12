البيئة: تنسيق مع الزراعة والتنمية المحلية لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة

كتب- محمد نصار:

استكملت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة جولاتها الميدانية المفاجئة اليوم بمحافظات منظومة قش الأرز، وذلك للاطمئان على سير عمل المنظومة وإحكام السيطرة على كل مصادر التلوث المختلفة حفاظا على البيئة وصحة المواطنين.

وتوجهت الوزيرة، عقب معاينة مواقع التجميع والتدوير والتخلص من المخلفات بعدد من قرى ومراكز محافظة البحيرة، بالمرور على محور طريق كفر الزيات - دفرة الحر بالغربية يرافقها الكيميائي محمد قطب، رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بطنطا، ومسئولي الزراعة والوحدة المحلية.

وخلال الجولة تابعت وزيرة البيئة عمليات جمع وكبس قش الأرز بالأراضي الواقعة على الجانبين بطول الطريق، كما تفقدت الوضع العام على الطريق، وشددت على ضرورة السيطرة على أي حرائق، واتخاذ الإجراءت القانونية الفورية تجاه المخالفين، مع التشديد على الفلاحين بعدم حرق أي مخلفات، والتنسيق مع ممثلي إدارة الإرشاد الزراعي لتعريف الفلاحين بطرق كمر قش الأرز لتحويله إلى أعلاف للماشية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد التنسيق الكامل مع وزارتي الزراعة والتنمية المحلية والمحافظات المعنية في عمليات مواجهة نوبات تلوث الحادة، وتوجيهها المستمر لكل القيادات والفرق الميدانية التابعة لوزارة البيئة بالتعاون مع الجهات المعنية بتكثيف جولاتها الميدانية لإحكام الرقابة على مصادر التلوث المحتملة للحد من نوبات تلوث الهواء الحادة، والتشديد على تنفيذ إجراءات الحد من الانبعاثات، وتنفيذ اللقاءات مع المزارعين لتوعيتهم بخطورة حرق قش الأرز وأهمية الاستفادة منه كأعلاف وسماد، وتوضيح العقوبات المقررة حيال المخالفين.