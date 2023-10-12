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BBC

الطقس اليوم.. فرص أمطار وأجواء خريفية والعظمى بالقاهرة 30 درجة

10:23 ص الخميس 12 أكتوبر 2023
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    الطقس
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    الطقس
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كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس اليوم الخميس ودرجات الحرارة.

وقالت الأرصاد، في بين قبل قليل، إنه تسود اليوم أجواء خريفية معتدلة على أغلب الأنحاء.

وأضافت الأرصاد أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على مناطق الجمهورية تكون كما يلي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري 30 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية 27 درجة مئوية.

- جنوب سيناء 33 درجة مئوية.

- شمال الصعيد 31 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد 35 درجة مئوية.

وأوضحت الهيئة أن الفرصة قائمة اليوم لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق متفرفة من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري.

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الطقس أمطار الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة

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