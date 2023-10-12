الطقس اليوم.. فرص أمطار وأجواء خريفية والعظمى بالقاهرة 30 درجة

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شبورة صباحًا وأمطار بمناطق متفرقة.. توقعات طقس الـ 6 أيام المقبلة

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس اليوم الخميس ودرجات الحرارة.

وقالت الأرصاد، في بين قبل قليل، إنه تسود اليوم أجواء خريفية معتدلة على أغلب الأنحاء.

وأضافت الأرصاد أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على مناطق الجمهورية تكون كما يلي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري 30 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية 27 درجة مئوية.

- جنوب سيناء 33 درجة مئوية.

- شمال الصعيد 31 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد 35 درجة مئوية.

وأوضحت الهيئة أن الفرصة قائمة اليوم لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق متفرفة من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري.