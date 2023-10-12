الطقس اليوم.. فرص أمطار وأجواء خريفية والعظمى بالقاهرة 30 درجة
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
-
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
-
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
كتب- محمد نصار:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس اليوم الخميس ودرجات الحرارة.
وقالت الأرصاد، في بين قبل قليل، إنه تسود اليوم أجواء خريفية معتدلة على أغلب الأنحاء.
وأضافت الأرصاد أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على مناطق الجمهورية تكون كما يلي:
- القاهرة الكبرى والوجه البحري 30 درجة مئوية.
- السواحل الشمالية 27 درجة مئوية.
- جنوب سيناء 33 درجة مئوية.
- شمال الصعيد 31 درجة مئوية.
- جنوب الصعيد 35 درجة مئوية.
وأوضحت الهيئة أن الفرصة قائمة اليوم لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق متفرفة من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري.
سوق مصراوى
-
أحدث سماعات بلوتوث لاسلكية مقاومة للماء.. بأسعار تبدأ من 180 جنيهاتفاصيل
-
بقسط يبدأ من 184 جنيها.. أقوي لابتوب للعمل والدراسة 2023تفاصيل
-
أفضل أنواع كابل USB لشحن الهاتف.. بأسعار تبدأ من 45 جنيهاتفاصيل
-
أفضل اكسسوارات عصرية لتجديد سيارتك بخصم حتى 41%تفاصيل
-
تبدأ من 78 جنيها.. أسعار الجوارب الشتوية للنساء قبل بداية فصل الشتاءتفاصيل
-
للرجل والمرأة.. ماكينات إزالة الشعر بأقل من 90 جنيها وخصومات 20%تفاصيل
فيديو قد يعجبك: