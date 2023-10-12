يبدأ العمل بها 2028.. "غرفة السياحة": سياحة القصور الملكية تدر آلاف الدولارات

كتب- محمد أبو بكر:

قال مجدي صادق، عضو الغرفة السياحية، إن توفير معلومات عن المزارات السياحية يساعد في جذب شرائح مُختلفة من السائحين.

أضاف صادق لـ "مصراوي" في تصريحات خاصة، أنه هناك أنواع من السياحات يقوم بها السائح وهو يعلمها جيدًا مثل سياحة "الدفن في الرمال، والملح، والعوم في سيوة بالبحيرة المالحة، وغيرها".

وأوضح صادق، أن الدور الخاص بالسياحة هو إنتاج منتج جديد غير موجود يساعد في جذب أنواع جديدة من السائحين.

وأشار إلى أنه، طالب بإقرار منتج "سياحة القصور الملكية"، وهي تُعني، الإقامة داخل القصر الملكي، والعيش كحياة الأمراء والملوك، وأنها تُعد سياحة الدخل المرتفع، وتتكلف الليلة الواحدة الالاف الدولارات.

وتابع عضو الغرفة السياحية، أن أحمد عيسي، وزير السياحة والآثار، أقر بالمنتج الجديد وصدق عليه، وسيتم العمل على تشغيله بمجرد وضع الدراسات الفعلية له التي سُتقام مع سلسلة الفنادق العالمية الـ 5 نجوم والتي سُتدير هذا النوع من السياحة.

ولفت إلى أن، المنتج الجديد للسياحة "سياحة القصور الملكية"، سيبدأ العمل رسميًا بحلول 2028، وفق الخطة الموضوعة حاليًا.

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