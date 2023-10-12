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سكرتير "الصحفيين": ليس غريبا على النقابة مساندة الشعب الفلسطيني والدفاع عنه

06:00 ص الخميس 12 أكتوبر 2023

جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين

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كتب - إسلام لطفي:

قال جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، إنه ليس غريبا على نقابة الصحفيين المصريين أن تساند وتدافع عن الشعب الفلسطيني، والصحفيين الفلسطينين، فهي أول نقابة مهنية في مصر والشرق والأوسط تصدر جمعياتها قرارًا بحظر كافة أشكال التطبيع الشخصي والمهني والنقابي مع الكيان الصهيوني.

وأضاف عبدالرحيم، في تصريحات له، أن النقابة سبق لها أن أحالت عدد كبير من الصحفيين الي التاديب بسبب التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وأشار إلى أن موقف نقابة الصحفيين المصريين معروف بانها دائمًا تساند القضية الفلسطينية.

وأشار سكرتير عام نقابة الصحفيين، إلى أن النقابة أصدرت بيانًا منذ اليوم الأول أعلنت خلاله موقفها الداعم لحق الشعب الفلسطيني الكامل في الدفاع عن حقهم وأرضهم، كما استنكرت فيه استهداف الصحفيين الإسرائيلين، ونعت الشهداء الذين استشهدوا خلال تأدية عملهم.

وأكد عبدالرحيم أن الفعالية التي نظمتها نقابة الصحفيين اليوم، جاءت بدعوة من مجلس النقابة بالإجماع، موضحًا أنها تُبرز الدور المهم للمقاومة الفلسطينية.

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جمال عبدالرحيم نقابة الصحفيين الشعب الفلسطيني التطبيع مع الكيان الصهيوني القضية الفلسطينية

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