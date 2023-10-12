بدل انتقال ووجبة.. "العمل": مقابلات شخصية لراغبى التدريب على 4 مهن بالأقصر الأحد

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة العمل، بدء مديرية العمل بمحافظة الاقصر، المقابلات الشخصية للشباب من الجنسين راغبي التدريب، المتقدمين للحصول على الدورات التدريبية المجانية، التى توفرها المديرية لأبناء المحافظة، الأحد المقبل.

وقالت العمل في بيان لها، إن الدورات التدريبية تهدف إلى؛ التدريب على مهن التفصيل و الخياطة، والمشغولات اليدوية، وصيانة المحمول، وصيانة الكمبيوتر.

وأضافت الوزارة، أن الدورات التدريبية تبدأ اعتبارًا من الأحد الموافق 15 - 10 – 2023، وحتى يوم الخميس 19 - 10 - 2023، بمقر ديوان المديرية بالأقصر بالعنوان الآتي: (شرق السكة الحديد بجوار المطافى).

وأوضحت، أن ذلك فى إطار بروتوكول التعاون بين المديرية وبرنامج الأغذية العالمىWFP، التابع للأمم المتحدة؛ تنفيذاً لتوجيهات حسن شحاتة، وزير العمل، بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن التى يتطلبها سوق العمل بالمحافظات، وزيادة عدد الدورات؛ لتستوعب مزيد من الشباب الراغب فى التدريب؛ لتأهيلهم للحصول على فرص عمل لائقة او بدء مشروعات صغيرة خاصة بهم.

من جانبه، أوضح الدكتور هشام عبد الله، مدير مديرية العمل بالأقصر، أن هذه الدورات التدريبية تهدف إلى؛ تدريب الشباب وتأهيلهم على المهن الواردة بالإعلان والسابق نشره على الصفحة الرسمية للوزارة المديرية.

وأشار عبدالله، إلى أن المتدرب يحصل على شهادة معتمدة من وزارة العمل وبرنامج الأغذية، تفيد اجتيازه للدورة بنجاح، وبدل انتقال نقدي يومياً، ووجبة خفيفة، ويتسلم المتدربين الأدوات الكتابية وكل ما يلزم العملية التدريبية بالمجان.

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