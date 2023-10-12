حزب الحرية يكشف تفاصيل لقاء قياداته بالحملة الرسمية للمرشح عبدالفتاح السيسي

في نقابة الصحفيين.. يوم تضامني مع الفلسطينيين ووقفة احتجاجية ضد جرائم

كتب - نشأت علي:

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي، وفدا من كوادر وقيادات حزب الحرية المصرى برئاسة الدكتور ممدوح محمد محمود رئيس الحزب، لعرض الأفكار والرؤى والمقترحات، وخطة تحرك الحزب لدعم المرشح الرئاسى، عبد الفتاح السيسى، ذلك فى إطار عقد لقاءات وزيارات للوفود الحزبية والسياسية المؤيدة والداعمة للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى.

ترأس الوفد الدكتور ممدوح محمد محمود، رئيس الحزب، بحضور الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الهيئة البرلمانية ونائب رئيس الحزب، النائب أحمد مهنى، نائب رئيس الحزب والأمين العام، الدكتور أحمد إدريس، أمين التنظيم، الدكتور احمد بيومي، الأمين العام المساعد، النائبة جيهان البيومي، امينة المرأة، النائبة أمل سلامة، أمين العلاقات الخارجية، النائبة دينا الهلالي، امينة العمل الجماهيرى، الكاتب الصحفى محمد صلاح، أمين الإعلام، الدكتور محمد زكريا، أمين الاتصال السياسي، الدكتور حسام يونس أمين لجن الصحة، هاني الهلالي، أمين المجالس الشعبية والمحلية، اللواء عبد الرحمن راشد، أمين محافطة القليوبية، النائب يوسف خطاب، أمين محافطة الجيزة، جلال الزغاط، أمين محافظة القاهرة، عيد عبد الهادي، عضو الأمانة المركزية، محمد الطبنجي، أمين الفلاحين، محمد البرقي عضو الهيئة العليا، هاني عبد الوارث، أمين مساعد محافظة الإسكندرية، النائب عبد الفتاح الشحات، عضو الهيئة البرلمانية، عبد الفتاح الديب، أمين محافظة الدقهلية، وكمال عبد المنعم، مشرف قطاع الصعيد.

فى بداية اللقاء، رحب المستشار محمود فوزى رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى، عبد الفتاح السيسى، بقيادات وكوادر حزب الحرية المصرى، مشيدًا بحرص قيادات وكوادر الحزب على حضور اللقاء لعرض الأفكار والمقترحات.

وأشاد بمواقف حزب الحرية المصرى الداعمة للدولة المصرية، وللرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدا أن الحزب منذ نشأته فى عام 2011، وحتى الآن له مواقف متميزة، فى مساندة ودعم الدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية، مشيرا إلى الحزب كان له دورا بارزا فى الحوار الوطنى.

وأكد المستشار محمود فوزى أن الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، ترحب بجميع القوى والتيارات السياسية التى تساهم بدور فعال فى حث المواطنين على المشاركة الايجابية فى الانتخابات الرئاسية لكى تخرج الانتخابات بالشكل الحضارى الذى يتناسب مع تاريخ مصر وحضارتها.

ومن جانبه أشاد الدكتور ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصرى بحفاوة الاستقبال، من جانب الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى، عبد الفتاح السيسى، مؤكدا أن الخطاب السياسى للحزب داعم وبقوة للرئيس عبد الفتاح السيسى وللقوات المسلحة وكافة مؤسسات الدولة الوطنية، ودائما مواقفنا السياسية واضحة، ودائما ما ننحاز وندعم الدولة الدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية.

وأضاف أن حزب الحرية المصرى راهن على الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ أن كان وزيرا للدفاع وكان راهنا من أجل مصلحة الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره، فالرئيس عبد الفتاح السيسى على مدار السنوات الماضية نجح فى تحقيق المعادلة الصعبة التى تمثلت فى محاربة الإرهاب حتى تم القضاء عليه، وفى مسار متوازى قام بتنفيذ عشرات الآلاف من المشروعات التنموية بهدف بناء جمهورية جديدة، فضلا عن تبنى برامج الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين وتحقيق الأمن الغذائى فى ظل التحديات الاقتصادية التى يشهدها العالم.

وأكد أن دعمنا للرئيس عبد الفتاح السيسى مستمر ومتواصل وهو دعم جاء عن قناعة وإيمان بأن الرجل يعمل بإخلاص وشرف من أجل النهوض بالدولة المصرية والانتقال بها إلى مصاف الدول المتقدمة.

ومن جانبه أشاد الدكتور محمد عطية الفيومى نائب رئيس الحزب بالدور الوطنى للرئيس عبد الفتاح السيسى للحفاظ على الدولة المصرية، مؤكدا أن الرئيس السيسى يكفيه فخرا أن عبر بالدولة المصرية إلى بر الأمان فى ظل المخططات التى كانت تتعرض لها مصر فى الداخل والخارج.

كما أكد النائب أحمد مهنى نائب رئيس الحزب والأمين العام، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى حقق إنجازات كبيرة خلال السنوات الماضية، والمرحلة القادمة تحتاج الرئيس عبد الفتاح السيسى لمواجهة التحديات التى تشهدها المنطقة ولبناء الجمهورية الجديدة.

كما عرض الدكتور أحمد إدريس أمين التنظيم خطة تحرك الحزب لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الانتخابات الرئاسية والتى تتكون من ثلاثة مراحل رئيسية بهدف حث المواطنين على المشاركة الإيجابية وحشد الناخبين للتصويت فى صناديق الانتخابات.

ومن جانبه تحدثت النائبة أمل سلامة عضو مجلس النواب، مؤكدة أن حزب الحرية المصرى بقواعده الشعبية سيكون له دور باز فى حشد المواطنين للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية وأن المرأة ستكون كلمة السر فى زيادة حشد المواطنين وستتصدر المشهد خلال الانتخابات وخصوصا أن المرأة تمثل نحو 50% من الكتلة التصويتية.

وأشارت إلى إطلاق حملات طرق الأبواب فى القرى والنجوع بمحافظات الصعيد والدلتا وعقد ندوات ولقاءات مباشرة مع الأسرة والتوعية بضرورة المشاركة الايجابية فى الانتخابات.

كما أشارت النائبة دينا الهلالى عضو مجلس الشيوخ إلى ضرورة زيادة الوعى لدى الشباب من خلال وسائل الإعلام.

أما النائبة جيهان بيومى عضو مجلس النواب فأكدت على ضرورة خفض أسعار السلع الغذائية.

فيما طالب النائب يوسف خطاب أمين محافظة الجيزة بضرورة الإسراع بإصدار قانون مخالفات البناء والإيجار القديم للتخفيف عن المواطنين.

أما اللواء عبد الرحمن راشد أمين محافظة القليوبية فأكد على ضرورة زيادة الوعى، فيما أكد الدكتور أحمد بيومى الأمين العام المساعد على ضرورة التصدى للشائعات، أما عبد الفتاح الديب أمين محافظة الدقهلية فشدد على ضرورة تعاون الأحزاب فى جميع الفعاليات لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى.