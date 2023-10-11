"عمال مصر" ينظم مؤتمرًا لدعم السيسي في الانتخابات الرئاسية.. غدا

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة محمد جبران، عقد مؤتمر عمالي موسع لدعم ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، غدًا الخميس بالصالة المغطاة بنادى مدينة نصر بالقاهرة.

وقال محمد جبران، وفق بيان اليوم، إن تأييد الرئيس السيسي لم يأتي من فراغ، وأن الهدف الأساسي من التأييد استكمال مسيرة الإنجازات والبناء والتطوير التى بدأها الرئيس فى جميع المجالات، وحققها خلال العشر سنوات الماضية، وأهمها الأمن والأمان الذي تعيشه البلاد الآن، والمشروعات الجديدة، وشبكة الطرق والمرافق، وتنفيذ مشروعات حياة كريمة بمحافظات الجمهورية، وإعلان منظمة الصحة العالمية أن مصر أول دولة فى العالم تقضى على فيروس سي.

وطالب جبران، عمال مصر بضرورة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة؛ لتوصيل رسالة للعالم أن مصر بلد تمارس فيها الديمقراطية، وتسعى للاستقرار، والنهوض اقتصاديا، والكل يقف صفًا واحدًا لخدمة الوطن والمجتمع المصرى.

وأوضح الإتحاد، أن ذلك المؤتمر يأتي ضمن حملات الاتحاد؛ لدعم ترشيح الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية، ويحضر المؤتمر القيادات العمالية بالاتحاد العام وعدد من العمال واللجان النقابية علي مستوى الجمهورية.

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