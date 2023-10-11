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برلماني: الدولة المصرية هي الداعم والمساند الأول للقضية الفلسطينية

11:46 م الأربعاء 11 أكتوبر 2023

النائب شحاتة أبو زيد وكيل لجنة الصناعة بمجلس النوا

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كتب - نشأت علي:

أشاد شحاته أبو زيد وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بإعلان التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي استعداده لإرسال قافلة مساعدات لدعم فلسطين تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد السيسي، قائلا:" الدولة المصرية تضع القضية الفلسطينية على رأس أولوياتها".

وأضاف في بيان له، أن القافلة التي يستعد التحالف إرسالها لفلسطين تشمل كميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية، وتضم أطباء من جميع التخصصات وأدوية وأجهزة طبية لدعم الشعب الفلسطيني جراء أعمال العنف التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس السيسي بتجهيز قافلة مساعدات لدعم فلسطين يؤكد أن الدولة المصرية هي الداعم والمساند الأول للقضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن مصر على مدى التاريخ كانت ولا تزال أكبر داعم حقيقي للقضية الفلسطينية.

وحذر من الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي الفلسطينية، والتي تمثل انتهاكًا واضحا للمواثيق والقوانين الدولية، مؤكدا أهمية أن يقوم المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الأعزل.

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