برلماني: حصول مصر على شهادة خلوها من فيروس سي نجاح كبير للمنظومة الصحية

كتب - نشأت علي:

أشاد أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب بحصول مصر على شهادة من منظمة الصحة العالمية لخلوها من فيروس (سي)، مؤكدا أنها أول شهادة تحصل عليها دولة فى العالم استطاعت أن تقضى على فيروس (سى) فى شهور قليلة باستخدام الأدوية المصرية وبالمجان من خلال الحملة التاريخية الرئاسية 100 مليون صحة لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 فى وقت مبكر.

واعتبر أباظة فى بيان له أصدره اليوم، تسليم مدير منظمة الصحة العالمية شهادة خلو مصر من فيروس سى بمثابة نجاح حقيقى لسياسات مصر الصحية وتقديم الرعاية الصحية الشاملة للمواطنين بصفة عامة وأهالينا من البسطاء والفقراء مؤكداً أن الرئيس السيسى جعل حصول المواطن المصرى على جميع حقوقه فى الرعاية الصحية فى مقدمة حقوق الإنسان فى مصر، مثمناً نجاح الدولة المصرية ومنظومة الصحة بمصر فى تخليص الشعب المصرى من هذا المرض الذى فتك بآلاف المرضى.

وأكد أن حصول مصر على شهادة من منظمة الصحة العالمية بخلوها من فيروس "سي" دليل على نجاح الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى تطوير وتحديث المنظومة الصحية وتوفير كافة الخدمات الطبية اللازمة لهم بالمجان، وتحقيق رؤية مصر 2030، مؤكداً أن المبادرات الرئاسية الصحية وفى مقدمتها مبادرة (100 مليون صحة) كانت ناجحة وحققت جميع اهدافها لصالح جموع المصريين واسرهم وكل من يعيشون على أرض مصر من الأشقاء العرب والأفارقة والأجانب الذين يتمتعون بجميع المبادرات الرئاسية والخدمات الصحية مثلهم مثل المصريين.