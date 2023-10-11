برلماني: البرنامج الثقافي بالأوقاف دعم كبير لتجديد الخطاب الديني

كتب - نشأت علي:

أشاد السيد شمس الدين عضو مجلس النواب، بجهود الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف فى كل ما يتعلق من ملفات خاصة بتجديد الخطاب الدينى وتأهيل الأئمة والخطباء والدعاة والواعظات لتنمية مهاراتهم ومعارفهم الثقافية.

وأعلن شمس الدين تأييده التام للبرنامج الثقافى الذى أطلقته وزارة الأوقاف للأئمة الذي ينعقد بكل مديرية صباح الأحد الثاني من كل شهر بمحاضرة في الثقافة العامة عقب صلاة الظهر بلقاء مفتوح مع أحد كبار العلماء والمثقفين، بحضور مدير المديرية أو وكيلها أو مدير الدعوة وسيكون له دوره الكبير فى دعم ملف تجديد الخطاب الدينى.

وأكد في بيان له، اليوم، الأهمية الكبرى لهذا البرنامج خاصة أنه سيتم تحديد القضايا العلمية والثقافية بالتنسيق بين المديريات ورئيس القطاع الديني، ويتم عقد المقرأة النموذجية عقب انتهاء اللقاء كختام له في مقر انعقاد اللقاء أو أقرب مسجد له مشيداً بتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة للمديريات التي بها كثافة عددية كبيرة عقد هذا اللقاء مرتين شهريًّا الأحد الثاني والرابع من كل شهر لتمكين أكبر عدد ممكن من الحضور، بحيث يكون حضور كل إمام مرة واحدة شهريًّا، ويمكن للمديرية أن تزيد عن لقاءين إذا رأت ذلك بالتنسيق مع رئيس القطاع الديني بالوزارة.

وأكد أن قيام الوزارة دوريًّا بتكريم أفضل المتميزين في هذا الجانب سيكون بمثابة حافز كبير لانجاح هذا البرنامج مشيداً بتنظيم البرنامج التثقيفي للأئمة زيارات ميدانية لأبرز معالم كل محافظة والمدن الجديدة بها للوقوف على ما بها من معالم حضارية، وما تم من إنجازات على أرض الواقع.

ووجه التحية والتقدير للعالم الكبير والمستنير الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على ما حققه من نجاحات ومبهرة فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كل ما يتعلق من مهام لوزارة الاوقاف وتجديد الخطاب الدينى ومواجهة الافكار المتطرفة مؤكداً أن يكفى وزير الأوقاف شرفاً أن نجح بكل كفاءة واقتدار فى تخليص المساجد ومنابرها على مستوى الجمهورية من براثن الارهاب والارهابيين.

وقال إنه يكفى وزير الأوقاف شرفاً أيضاً النجاحات الكبيرة التى حققها فى تحويل المساجد إلى منارات ثقافية وتعليمية وأصبحت المساجد المصرية عامرة بروادها من كبار السن والسيدات والشباب من الجنسين والأطفال موجهاً التحية والتقدير للوزير ولجميع قيادات الوزارة والأئمة والدعاة والواعظات على نجاحهم وقيامهم بمهمتهم ورسالتهم السامية فى خدمة الدعوة الاسلامية والتنوير والوعى الحقيقى لدى المواطنين واسرهم