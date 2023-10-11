"العمل":ختام برنامج تدريبي على مهنة الخياطة بالأقصر

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة العمل، أن مديرية العمل بمحافظة الأقصر، اختتمت فعاليات الدورة التدريبية المجانية للفتيات على مهنة التفصيل والخياطة بوحدة التدريب المتنقلة بساحة الإمام الطيب بالقرنة، وتنظيم حفل لتسليم شهادات إتمام التدريب بقصر ثقافة مركز القرنة.

وقالت العمل في بيان الأربعاء، إن ذلك يأتي فى إطار خطة التدريب المهني للعام 2023 / 2024، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة، وتنفيذاً لتوجيهات حسن شحاتة، وزير العمل، بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن التى يتطلبها سوق العمل بالمحافظات، وزيادة عدد الدورات؛ لتستوعب مزيد من الشباب الراغب فى التدريب؛ لتأهيلهم للحصول على فرص عمل لائقة أو بدء مشروعات صغيرة خاصة بهم.

وأوضح الدكتور هشام عبد الله، مدير مديرية العمل بالأقصر، استمرار المديرية فى توفير الدعم والمساندة للفتيات الخريجات بعد انتهاء التدريب، سواء فى الحصول على فرصة عمل فى القطاع الخاص، أو مساعدتهم فى بدء مشروعهم الخاص بالتعاون والتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات، متمنياً لهم دوام النجاح والتوفيق، واستكمال مسيرة العمل، وتطوير الذات واكتساب المهارات فى المهن التى تدربوا عليها؛ لتكون مصدراً للدخل لتحسين مستويات المعيشة، وتحقيق آمالهم وطموحاتهم.

وأشار مدير مديرية العمل بالأقصر إلى أنه، حضر حفل التسليم نادي محمود، سكرتير مركز القرنة نائباً عن رئيس المركز، ونجوى محمد، مدير إدارة التدريب بالمديرية، ومحمد أحمد، مدير المنطقة ، وإيمان على عبد الحليم، مدير إدارة البيئة وحماية الطفل بمركز القرنة.

اقرأ أيضًا:

حددها قانون العمل.. ضوابط حصول العاملين على إجازات سنوية

ءتأجيل الترقية عند استحقاقها.. قانون العمل يحدد ضوابط توقيع الجزاءات وحالاتها

الأجر والمزايا العينية.. ننشر ضوابط تحرير وإبرام عقد العمل وفقًا للقانون

"اعرف حقوقك".. تعرف على ضوابط وحالات إنهاء عقد العمل وفقًا للقانون

قانون العمل.. هل يمكن إنهاء العقد من جانب العامل والحصول على تعويض؟

قانون العمل.. آليات حصول العاملين على إجازات

معلومة عن حقوق العاملين ينظمها قانون العمل.. "اعرف حقوقك"

يجوز رفع نسبة الخصم إلى 50%..ننشر ضوابط صرف أجور العاملين وفقًا للقانون