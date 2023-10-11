"العمل" تدريب عملي على التبريد والتكييف لشباب الإسكندرية

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة العمل، أن مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية، نظمت زيارة ميدانية لـ 18 متدرب من الشباب على مهنة التبريد والتكييف، فى مراكز التدريب المهنى التابعة للمديرية، وذلك للشركة المصرية للخدمات الزراعية Egco.

وقالت العمل في بيان الأربعاء، إن ذلك في إطار جهود المديرية؛ لتكثيف التدريب العملي للمتدربين فى الدورات التى توفرها للشباب؛ لدعمهم بالمهارات على أرض الواقع بمواقع العمل المختلفة، وتطبيق الجوانب النظرية التى تتضمنها البرامج المقدمة فى إطار من التعاون والتنسيق مع الشركات والمصانع المتخصصة.

وأوضحت الوزارة، أن ذلك يأتي؛ تنفيذاً لتوجيهات حسن شحاتة، وزير العمل، للمديريات بالمحافظات بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن التى يتطلبها سوق العمل؛ من اجل التشغيل، وتشجيعهم للإقبال على العمل الحر وتوعيتهم بثقافته، وتعزيز التعاون مع منشآت القطاع الخاص، والاستفادة من خبراتها فى مجالات عملها؛ لإكساب الشباب المهارات اللازمة للحصول على فرص عمل لائقة او بدء مشروعهم الخاص.

من جانبه، قال المهندس محمد كمال، وكيل مديرية العمل بالإسكندرية، إنه توجه إلى زيارة ميدانية بالشركة المصرية للخدمات الزراعية والتجارية ومقرها بالكيلو 53 الصحراوي، برفقة المتدربين من شباب قسم التبريد و التكييف بمركز التدريب المهنى التابع للمديرية، وكان في استقباله مسؤولي الشركة الذين قدموا الترحيب بالمتدربين.

وأشاد المتدربين، بدور وجهود الوزارة فى تأهيل الشباب وتجهيزهم؛ لدخول سوق العمل، وجرى خلال الزيارة متابعة جميع أقسام الشركة وشرح جميع مراحل التبريد من خلال مسؤول التدريب العملي.

وأكد وكيل مديرية العمل، أنه تم التنسيق مع الشركة لتعيين الشباب المتميزين فى التدريب ممن يجتازون الإختبارات النهائية بنجاح فى أقسام الشركة، فى إطار تنفيذ سياسة الوزارة؛ للتدريب من أجل التشغيل، وخفض معدلات البطالة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وعُقد لقاء مع المتدربين؛ للوقوف على مدى استيعابهم التدريب الذي تلقوه، ومقترحاتهم و رؤيتهم واحتياجاتهم لوضع تصور لتطوير العملية التدريبية، ومناقشة مدى استعدادهم لبدء مشروعات صغيرة، بتمويل ودعم من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالإسكندرية.

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