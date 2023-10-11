حقك مسئوليتنا.. "العمل" تطلق مبادرة للكشف الطبي على عمال المنطقة الصناعية بالسادات

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة العمل، مشاركة مديرية العمل بمحافظة المنوفية، في إطلاق "مبادرة حقك مسؤوليتنا"؛ للكشف على العاملين والعاملات بمصانع المنطقة الصناعية بالسادات.

وقالت العمل في بيان الأربعاء، إن المبادرة للكشف عن، سرطان الثدى، والأمراض المزمنة بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية، تحت إشراف الإدارة العامة لشؤون المرأة والطفل بالوزارة برئاسة شيرين عبد الحي، في إطار الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، من خلال تنفيذ أنشطة مشروع تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة، والصحة الإنجابية، والكشف على الأمراض المزمنة.

وأضافت الوزارة، أن الكشف أسفر عن اشتباه بعض الحالات، وتم عمل الإجراءات اللازمة نحوهم.

وأوضح سعد عبد الحميد، مدير مديرية العمل بالمنوفية، أن عدد الحالات التى تم الكشف عليها 100 حالة، منهم 55 رجال، و45 نساء، وأسفر الكشف عن مجموعة من النتائج منها الآتي:

- 84 أمراض مزمنة.

- 51 وظائف كلي.

- 8 مرضى سكر.

وأشار مدير مديرية العمل بالمنوفية إلى أنه، جرى الكشف على سرطان الثدي ل45 سيدة، أسفر عن وجود بعض حالات إصابة بسرطان الثدي من السيدات بالفحص المبدئي وتم التعامل معهم.

وتابع عبدالحميد، أنه جرى الكشف على الجميع من ضغط وسكر و اعتلال كلوي، مؤكداً حرص المديرية علي تقديم الدعم للعمال والتوجيه والإرشاد والقوافل الطبية، وتقديم الخدمات الحقيقة فى شتى المجالات؛ لنشر الوعى بأهمية المرأة، وحقوقها ومساندتها لتحقيق الرعاية الشاملة للمرأة فى شتى ميادين العمل، من خلال آلية حقيقة على أرض الواقع.

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