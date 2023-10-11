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أبرزها الدواجن والسكر.. إعفاء 12 سلعة من الجمارك لمدة 6 أشهر

08:38 م الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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كتب - مصراوي:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 3912 لسنة 2023، بإعفاء واردات 12 سلعة من التعريفة الجمركية، لمدة ستة أشهر.

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر الأربعاء، قرار رئيس الوزراء بشأن السلع المعفاة من الجمارك لمدة 6 أشهر، وهي على النحو التالي:

1- الدواجن المجمدة

2- أحشاء وأطراف الدواجن الصالحة للأكل

3- أجزاء لحوم من طيور الدواجن

4- الألبان

5- الزبد

6- الجبن

7- الشاي

8- دهون وشحوم زيوت حيوانية

9- السكر

10- المكرونة

11- محضرات من الأنواع المستعملة لتغذية الحيوانات

12- الأدوية

سوق مصراوى

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء التعريفة الجمركية الدواجن

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