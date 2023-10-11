"الصحفيين" تنظم وقفة احتجاجية تضامنًا مع الشعب الفلسطيني

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في نقابة الصحفيين.. يوم تضامني مع الفلسطينيين ووقفة احتجاجية ضد جرائم

كتب- إسلام لطفي:

نظمت عشرات الصحفيين في نقابة الصحفيين، وقفة احتجاجية تضامنًا مع الشعب الفلسطيني ضد العدوان الصهيوني.

وشارك في الوقفة الاحتجاجية أيضًا، الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين وبعض أعضاء مجلس نقابة الصحفيين.

وألقى الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، كلمة خلال الاحتفال التضامني الذي تنظمه نقابة الصحفيين أكد فيها أننا أمام صحوة واستعادة للقضية الفلسطينية.

وتابع: هذه رسالة تحية محدودة من نقابة الصحفيين المصريين للشعب الفلسطيني البطل الذي يتعرض لأقسى أنواع الهمجية، ومجتمع دولي يتحدث عن الحرية ثم يصمت أمام جرائم بحق شعب وعندما يقوم للمقاومة يدينه.

وواصل البلشي: مجلس نقابة الصحفيين يعلن لجنة دائمة للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وترصد العدوان والانتهاكات وتتواصل عن كل الجهات التي تدافع عن حق الفلسطينيين وتطالب بكل المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني، وفتح باب التبرع بالدم.

وتابع نقيب الصحفيين: المقاومة حق وستظل الحق الأمثل لكل شعب يدافع عن حريته، كما ننتصر لزملائنا الذين يواجهون الموت على خط النار لنقل الحقيقة، وقد أقمنا مجموعة فعاليات ومنها إعادة تفعيل الحساب المخصص لدعم الأشقاء في فلسطين وبمجرد الإعلان عن ذلك بدأ الكثير من الزملاء الإعلان عن التبرع لنصرة الفلسطنيين فضلا عن التواصل مع نقابة الصحفيين الفلسطينية وزملائنا في غزة.

وتابع البلشي: لدينا ٧ صحفيين شهداء ارتقوا خلال الأيام الأخيرة ضمن ٥٠ صحفيا فلسطينيا ارتقوا منذ عام 2000، مع أكثر من 40 مؤسسة أعلامية تم استهدافها.