بعد خلاف عدة أشهر.. حزب الوفد: يمامة وبدراوي "إيد واحدة"

كتب - مصراوي:

انتهى قبل قليل، اجتماع الهيئة العليا المشترك لحزب الوفد مع نواب الحزب والهيئة البرلمانية.

ونشر حزب الوفد عبر صفحته على "فيسبوك"، الأربعاء، صورا من اجتماع الهيئة العليا، والتي تضمنت مصافحة الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الحزب، المرشح على منصب رئيس الجمهورية، وفؤاد بدراوي عضو الهيئة معلقا:" يمامة وبدراوي "إيد واحدة".

وقال الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الحزب، المرشح على منصب رئيس الجمهورية خلال اجتماع الهيئة العليا:"كنت أثق في وفدية فؤاد بدراوي، الذي أثبت موقفه في التوقيت المناسب".

وبدأت خلافات حزب الوفد في يونيو الماضي، مع إعلان رئيسه عبد السند يمامة موافقة الهيئة العليا على ترشحه واختياره مرشحًا باسم الحزب، في الوقت الذي يؤكد فيه أعضاء الهيئة العيا إلغاء يمامة للاجتماع وعدم عقده حتى الآن.

وعقدت الهيئة العليا اجتماعها بحضور الهيئة البرلمانية للحزب بمجلسي النواب والشيوخ وقياداته، لمناقشة البرنامج الانتخابي، وتفاصيل الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي المحتمل عبد السند يمامة، لمناقشة موضوع التبرعات الاختيارية للوفديين، بالإضافة إلى مناقشة تفاصيل الحملة الانتخابية، والراغبين في المشاركة بها.