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البابا تواضروس يلتقي مجموعة من ذوي الاحتياجات الخاصة من إيبارشية ميلانو

06:01 م الأربعاء 11 أكتوبر 2023

البابا تواضروس الثاني

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كتب- محمد أبو بكر:

عقد قداسة البابا تواضروس الثاني، لقاءً أبويًّا مع مجموعة من ذوي القدرات الخاصة، من شعب إيبارشية ميلانو.

وتحدث البابا تواضروس مع الوفد، وفقًا لبيان اليوم، واطمأن على ظروف كل منهم، والتقطوا مع قداسته صورًا تذكارية.

يذكر أن قداسة البابا تواضروس الثاني، استقبل اليوم الأربعاء، السفيرة منال عبد الدايم، القنصل العام لمصر في ميلانو، وبرفقتها القنصل أحمد البقلي، نائب القنصل العام، والقنصل محمود الطوخي، والقنصل أحمد منير، والسيد صبري شكري، مندوب العلاقات العامة بالقنصلية.

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البابا تواضروس الثاني ذوي الاحتياجات الخاصة شعب إيبارشية ميلانو القنصل العام لمصر في ميلانو السفيرة منال عبد الدايم

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