غرفة القاهرة تعلن أسماء المنتسبين بمجلس إدارتها الجديد

كتبت- دينا خالد:

أعلن مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، برئاسة أيمن العشري عن أسماء الأعضاء المُنتسبين لمجلس إدارة الغُرفة في دورتها الجديدة 2023 - 2027.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الغرفة أمس الثلاثاء، لمناقشة عدد من الموضوعات الاقتصادية والمجتمعية والإدارية، بحسب بيان لغرفة القاهرة التجارية اليوم.

وقال أيمن العشري، إن الـ 5 أعضاء المُنتسبين لمجلس إدارة الغرفة هم إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات السابق، ومحمد عشماوي، رئيس بنك المصرف المتحد، ومصطفى عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب سابقًا، ومجدي عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك سابقا، وسيد أبو قمصان مستشار وزير التجارة والصناعة سابقًا.