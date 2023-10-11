إعلان

BBC

الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية

03:56 م الأربعاء 11 أكتوبر 2023

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

القاهرة- أ ش أ:

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية العميد أسامة محمد للتعزية في وفاة المهندس إبراهيم صبحي حسن، وإبلاغ أسرته خالص عزاء سيادته ومواساته.

هذا المحتوى من

Asha

سوق مصراوى

الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي عبد الفتاح السيسي العميد أسامة محمد المهندس إبراهيم صبحي حسن

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market