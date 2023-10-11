الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية
القاهرة- أ ش أ:
أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية العميد أسامة محمد للتعزية في وفاة المهندس إبراهيم صبحي حسن، وإبلاغ أسرته خالص عزاء سيادته ومواساته.
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