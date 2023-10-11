الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تفتح باب الانضمام إليها

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، فتح باب الانضمام للحملة الرسمية عن طريق الرابط التالي، هنا

وقالت الحملة في بيان على الصفحة الرسمية بموقع فيس بوك، إن الشباب عماد المستقبل وقوة الأمة، وهم الذين يحملون رؤية وطموحات عريضة لتحقيق النهضة والتنمية في مصرنا الحبيبة، فهم أساس حملتنا الانتخابية للمرشح عبد الفتاح السيسي، ويتم تجسيد هذا الدور الهام للشباب ومشاركتهم الفعالة في بناء وتطوير وطننا.

وتابعت: لأن دورهم ذا أثر فعّال وكبير تقرر الإعلان عن فتح باب الانضمام للحملة الرسمية.

وكانت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، عقدت السبت الماضي، المؤتمر الصحفي الأول للحملة وتم الإعلان عن تفاصيل إجراءات الترشح.

وكتبت الحملة عبر صفحتها الرسمية" حياة كريمة لكل المصريين هذا هو حلمنا الذي نعمل جميعًا من أجل تحقيقه، إن المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي يؤمن بأهمية توفير حياة كريمة لكل مصري، وهو يعمل بكل قوته وتفانيه لتحقيق هذا الحلم، وتحت قيادته شهدت مصر تطورًا ملموسًا في مجالات التعليم والصحة وجودة الخدمات والمرافق العامة وغيرها".

ويستمر فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية حتى يوم 14 أكتوبر الجاري.