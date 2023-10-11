يخدم 5 محافظات بالصعيد.. سويلم يتابع تنفيذ مشروع "قناطر ديروط الجديدة"

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كتب- أحمد السعداوي:

تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا اليوم الأربعاء، من المهندس إيهاب الجوهري رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، يستعرض الموقف التنفيذي لمشروع مجموعة قناطر ديروط الجديدة.

وقال سويلم إن نسبة تنفيذ المشروع حتى تاريخه تتجاوز ٢٢%، مشيراً إلى أنه في ما يخص الموقف التنفيذي بقنطرة فم بحر يوسف؛ فإنه جار العمل في نزح المياه لتجفيف حفرة الإنشاء، وتجهيز الحدادة والنجارة وصب الخرسانة المسلحة لزوم الحوائط، ويجري الردم حول الأساسات، وتم وصول بوابات القنطرة المصنعة باليابان وجاهزة للتركيب، والعمل على تصنيع إطارات علب التجفيف في مصر .

وتابع الوزير: وفي ما يخص إنشاء قنطرة حجز الإبراهيمية.. فإنه جار أعمال الردم لدق ستائر الحماية للسكة الحديد؛ لتنفيذ السد المؤقت، تمهيدًا للبدء في الإنشاء. وفي ما يخص قنطرة فم الديروطية؛ فقد تم نهو الأعمال المدنية ونهو أعمال حماية القاع والميول في الأمام والخلف، وجار التحضير لإزالة السد المؤقت؛ تمهيداً لفتح المياه .

ونوه سويلم بأنه تُجرى أعمال اختبارات الجودة اللازمة للخلطات الخرسانية المستخدمة في كل العناصر، ويجري تصنيع بوابات القناطر الكبيرة (فم بحر يوسف- حجز الإبراهيمية) في اليابان، وتصنيع بوابات القناطر الصغيرة (البدرمان- الديروطية- أبو جبل- إيراد الدلجاوي- الساحلية) في مصر، مع استخدام أحدث التكنولوجيا اليابانية في أعمال تصميم وتنفيذ البوابات؛ بما يضمن تحقيق دقة عالية في عملية التحكم وتوزيع المياه .

ويلتزم المشروع بتأمين بيئة العمل وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية للعاملين بالمشروع؛ حرصًا على سلامتهم، من خلال التدريب على أعمال السلامة المهنية، وتتم مراعاة تطبيق الاشتراطات البيئية بمنطقة تنفيذ المشروع، حيث قام قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بتنفيذ الدراسات البيئية المصاحبة للمشروع من خلال أعمال الرصد البيئي للمشروع والذي يشتمل على رصد مناسيب المياه الجوفية ومستوى الضوضاء وجودة الهواء والاهتزازات .

جدير بالذكر أن هذا المشروع المهم يُعد ضمن مجموعة المشروعات الكبرى التي تقوم بها الوزارة بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف محافظات الجمهورية، ويهدف إلى تحسين عملية الري في زمام ١.٦٠ مليون فدان في خمس محافظات بالصعيد هي (أسيوط- المنيا- بني سويف- الفيوم- الجيزة)، وتوفير منظومة متطورة للتحكم في تصرفات الترع التي تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس، بالإضافة إلى عمل كوبري علوي .