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الإمام الأكبر يؤكد استعداد الأزهر لإنشاء مركز لتعليم اللغة العربية لخدمة مسلمي نيوزيلاندا

02:15 م الأربعاء 11 أكتوبر 2023

فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر

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القاهرة- أ ش أ:

أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، استعداد الأزهر لإنشاء مركز أزهري لتعليم اللغة العربية لأبناء نيوزيلاندا؛ لتعزيز قدراتهم في إتقان لغة القرآن الكريم، مشيرا إلى أن الأزهر لديه 17 طالبا وطالبة من نيوزيلاندا، يدرسون في مختلف المراحل التعليمية بالأزهر الشريف.

جاء ذلك خلال استقبال فضيلة الإمام الأكبر، اليوم الأربعاء، بمشيخة الأزهر، السفير جورج عازر سفير مصر الجديد لدى نيوزيلاندا، ودولتي "توفالو" و"ساموا".

وأكد الإمام الأكبر استعداد الأزهر لزيادة عدد المنح الدراسية المخصصة لمسلمي نيوزيلاندا للدراسة بالأزهر، واستضافة أئمة نيوزيلاندا في أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ لتدريبهم على تفنيد الأفكار المتطرفة، والرد على مختلف المسائل المتعلقة بالمواطنة والتعايش وحقوق المرأة في الإسلام واندماج المسلمين في الغرب للاندماج في مجتمعاتهم، وغير ذلك من القضايا التي تهم مسلمي الغرب.

من جانبه، أعرب السفير جورج عازر، عن سعادته بزيارة شيخ الأزهر، وتقديره لما يقوم به من جهود لنشر قيم السلام والأخوة الإنسانية والتعايش الإيجابي، مؤكدا أنه سيبذل قصارى جهده في العمل على الاستفادة من جهود الأزهر كقوى ناعمة لمصر، وسيتابع مع الأزهر ملف إنشاء مركز أزهري لتعليم اللغة العربية في نيوزيلاندا.

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