الهيئة البرلمانية وقيادات المحافظات.. اجتماع مهم لـ"مستقبل وطن" لمساندة ترشح السيسي -تفاصيل

قبل إعادة افتتاحه.. تعرف على آثار المتحف اليوناني الروماني

كتب- أحمد السعداوي:

عقد حزب مستقبل وطن اجتماعًا مهمًّا ضم أمانته المركزية وهيئته البرلمانية بمجلسَي النواب والشيوخ وأمناء الحزب في المحافظات؛ لمناقشة خطة عمل الحزب خلال المرحلة المقبلة، وفي أعقاب إعلان الحزب تأييده ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفترة رئاسية جديدة.

وتحدث في الاجتماع؛ النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، وأمين التنظيم، والذي وجه الشكر لكل الحضور من القيادات البرلمانية والحزبية، مؤكدًا دعم ومساندة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الاستحقاق الانتخابي المقبل، وفاءً للجميل، وتقديرًا للإنجازات الكبيرة التي تحققت والتي لا يمكن لأحد إنكارها، واستكمالًا لمسيرة التنمية التي تشهدها مصر.

وأشار نائب رئيس الحزب إلى عملية التطوير التي تحققت في الحزب خلال الفترة الأخيرة على المستوى التنظيمي والجماهيري، وفي الأمانات المركزية وأمانات المحافظات، والمهام المنوطة بهذه التشكيلات في الاستحقاق الانتخابي المقبل.

وأشاد نائب رئيس حزب مستقبل وطن بجهد كوادر وأعضاء الحزب؛ خصوصًا من المرأة، في تحرير التوكيلات بمختلف المحافظات لدعم وتأييد الرئيس السيسي للترشح في الانتخابات الرئاسية 2024، لافتًا إلى أهمية الوقوف صفًّا واحدًا خلف القيادة السياسية في مواجهة الشائعات والأكاذيب.

وتحدث النائب حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، عن أهمية دور كوادر وأعضاء الحزب، وهم أصحاب الخبرات الانتخابية والشعبية الكبيرة والمنتشرين في كل أنحاء البلاد في الاستحقاق الانتخابي الرئاسي المقبل، ورد الجميل إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار المستشار السياسي الدكتور محمد كمال، إلى التحديات الداخلية والخارجية في هذه المرحلة، ومسؤولية القيادات الحزبية والبرلمانية في المساهمة في عبور تلك التحديات وتحقيق الاستقرار.

وأكد النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، وأمين التنظيم، في نهاية الاجتماع، استمرار الاجتماعات التنظيمية على المستويات المختلفة؛ لتنفيذ خطة التحرك في ما يتعلق بالاستحقاق الانتخابي الرئاسي المقبل وبالشكل الأمثل.