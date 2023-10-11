أحد مشايخ سيناء: لن نسمح بالتفريط في شبر من سيناء

كتب- عمر كامل:

قال الشيخ عبد الله سلامة الأبرق، أحد مشايخ سيناء، إن مصر دخلت في العديد من الحروب للدفاع عن الوطن والأمة العربية، وقواتنا المسلحة هي كرامتنا في الداخل والخارج.

وأشار خلال احتفالية جامعة حلوان لتكريم رموز حرب أكتوبر المجيدة بمناسبة اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة والاحتفال بمرور ٥٠ عاما "إرادة وطن"، إلى الدور الذي قامت به القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي، في القضاء على الإرهاب والتكفيريين في سيناء، لذا يجب أن نقف صفاً واحداً لدعمه في استكمال مسيرة البناء والعطاء لبناء مصر الحديثة.

وأكد أحد مشايخ سيناء أننا لن نسمح بالتفريط في شبر من سيناء بعد استرداد كرامتنا في ١٩٧٣ وعبور قواتنا المسلحة، ونحن كأهالي سيناء كنا نرشدهم بأماكن تمركز العدو الإسرائيلي.

من جهته، أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أن السادس من أكتوبر يعتبر أهم وأنبل يوم في تاريخ مصر الحديث، موضحا أن مصر دولة قوية بفضل جيشها وشعبها، حيث يعمل الجيش على حماية حدود الدولة والتصدي لأي تحديات، ويعمل أيضًا على إعادة البناء، فقد استطاع العبور وتحدي أقوى مانع مائي وساتر رملي، وتم استرداد سيناء أقدس الأماكن، من خلال خطة خداع استراتيجي تدرس حتى الآن، فالشعب المصري مر بالعديد من الفترات العصيبة فنجد فى كل بيت مصرى شهيد، هؤلاء الذين دفعوا أثمانًا غاليةً من دمائهم الطاهرة، لاسترداد جزءًا غاليًا وعزيزًا من أرض الوطن واستعادة العزة والكرامة.

تضمنت الاحتفالية عرض فيديو عن انتصارات حرب أكتوبر، بجانب افتتاح المعرض الفني ٥٠ سنة اكتوبر، وحفل غنائي تضمن فقرات فنية متنوعة، حيث اشتملت على العديد من الأغاني الوطنية الحماسية، من كورال حلم للإدارة العامة لرعاية الشباب.