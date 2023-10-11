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BBC

بجوار سينما ريفولي.. حريق في مخزن بشارع 26 يوليو

01:29 م الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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    حريق في مخزن بشارع 26 يوليو
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كتب- محمد نصار:

تلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة بلاغًا بنشوب حريق بأحد المخازن بالعقار رقم ٢٣، ٢٤ شارع ٢٦ يوليو.

وبحسب بيان صادر عن المحافظة، اليوم الأربعاء، فعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى الموقع وتم السيطرة على الحريق والإطفاء دون إصابات أو وفيات.

ونجحت الحماية المدنية في منع امتداد الحريق إلى أي من العقارات أو سينما ريفولي المجاورة للعقار.

وقرر اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لفحص العقار لحصر التلفيات بالمخزن الذي نشب به الحريق.

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حريق في مخزن سينما ريفولي شارع 26 يوليو قوات الحماية المدنية

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