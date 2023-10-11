نجيب ساويرس عن تأجيل مهرجان الجونة: "مش معقولة نحتفل وإخواتنا بيعانوا من قصف"

كتب- محمد عبدالناصر:

قال رجل الأعمال نجيب ساويرس، إنه تم تأجيل مهرجان الجونة السينمائي بسبب الأحداث في فلسطين.

رد ساويرس جاء على استفسارات المتابعين على موقع x بسبب تأجيل المهرجان، قائلا: "صح طبعا مش معقولة نحتفل وإخواتنا بيعانوا من قصف وتدمير وقتل".

وكانت إدارة مهرجان الجونة السينمائى أعلنت تأجيل الدورة السادسة من المهرجان لتقام فى الفترة من 27 أكتوبر – 2 نوفمبر 2023.

مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة أفلام متنوعة للجمهور المهتم بالسينما.

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