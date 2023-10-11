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وزير الدفاع الأمريكي: سنضمن حصول إسرائيل على ما تحتاجه لحماية نفسها

12:30 م الأربعاء 11 أكتوبر 2023

وزير الدفاع لويد أوستن

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وكالات

أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستضمن حصول إسرائيل على ما تحتاجه بهدف "حماية نفسها" على حد تعبيره، حسبما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.

وكان وزير الدفاع الأمريكي أكد لنظيره الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، التزام بلاده بإرسال قدرات دفاع جوي بأسرع وقت.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، تحدث عن تفاصيل المساعدات الأمريكية التي أرسلتها لإسرائيل وتشمل، الذخيرة وصواريخ القبة الحديدية الاعتراضية وانتقال أكبر حاملة طائرات في العالم الى المنطقة ومعدات عسكرية أخرى.

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