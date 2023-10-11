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يحمي من إنفلونزا الخنازير.. 5 معلومات مهمة عن لقاح الإنفلونزا الموسمية

12:24 م الأربعاء 11 أكتوبر 2023

لقاح الإنفلونزا

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كتب- أحمد جمعة:

وجهت الشركة المصرية القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، عددًا من النصائح المهمة بشأن تطعيم الإنفلونزا الموسمية، بالتزامن مع بداية العام الدراسي ودخول فصل الخريف.

وقالت الشركة عبر حسابها على فيسبوك، إن لقاح الإنفلونزا المتوفر في فاكسيرا، يتضمن اللقاح الرباعي والذي يحمي الجسم من أخطر 4 فصائل من الإنفلونزا، ومن بينها "إنفلونزا الخنازير".

ولفتت إلى أن الجرعة عبارة عن نصف مللي تؤخذ بالكتف كاملة من عمر 6 أشهر، لكن قد يحتاج الطفل إلى تكرار الجرعة إذا كان عمره من 6 أشهر لـ 9 سنوات ولم يسبق له التطعيم بجرعتين من قبل.

وشددت على أنه لا توجد موانع من التطعيم باستثناء حساسية البيض والارتفاع الشديد في درجات الحرارة، كما لا يتعارض مع أي تطعيم آخر.

وينصح التطعيم لكبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة وللحوامل والمرضعات.

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