الخط السادس للمترو "الخصوص- المعادي الجديدة".. تفاصيل توقيع مذكرة تفاهم مع فرنسا

كتب- أحمد السعداوي:

التقى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، السفير الفرنسي بالقاهرة مارك باريتي؛ لبحث تدعيم التعاون بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة.

وأشاد الوزير، حسب بيان الوزارة اليوم الأربعاء، بالتعاون الإيجابي بين الجانبين في تنفيذ عدد من المشروعات في مجالات السكك الحديدية ومترو الأنفاق، والتعاون بين الوزارة وعدد من الشركات الفرنسية لتنفيذ مشروعات عملاقة في مصر؛ مثل التعاون القائم مع شركة فينسي الفرنسية في إنشاء الخط الثالث للمترو، والتعاون المخطط مع ألستوم الفرنسية لإنشاء مجمع صناعي بمدينة برج العرب بالإسكندرية لتوطين كل صناعات السكك الحديدية المختلفة (وحدات متحركة- أنظمة كهروميكانيكية "إشارات/ اتصالات/ قوى كهربائية/ نظم تحكم) والمخطط توقيع العقد الخاص به في مؤتمر TRANSMEA2023 ، نوفمبر 2023.

وأشار وزير النقل إلى أن هذا العقد يعتبر أحد أهم العقود بين الجانبين وخطوة عملاقة في مجال التعاون المشترك في قطاع النقل.

وأشاد الوزير بالتعاون القائم بين وزارة النقل في مجال إدارة وتشغيل عدد من مشروعات النقل؛ مثل شركة RATP الفرنسية التي تقوم بإدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف، وشركة CMA التي تقوم بإدارة وتشغيل محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، مؤكدًا أن هذا التعاون المثمر بين الجانبين في مجال النقل يجسد العلاقات القوية بين مصر وفرنسا والشعبين المصري والفرنسي والرئيسيين المصري والفرنسي الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأكد السفير الفرنسي بالقاهرة سعادته بزيارة وزارة النقل المصرية في العاصمة الإدارية الجديدة التي وصفها بأنها عمل هندسي يدعو للإبهار.

ووجه السفير الفرنسي الشكر إلى وزير النقل على التعاون المثمر بين الجانبين في مجال النقل، مؤكدًا أن هناك شراكة استراتيجية قوية بين مصر وفرنسا تحت قيادة الرئيس السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وأن مجال النقل يعتبر عنصرًا رئيسيًّا ومهمًّا في هذه الشراكة، وأن الجانب الفرنسي فخور بهذا التعاون مع الجانب المصري وبمشاركة فرنسا في تطور وازدهار البنية التحتية والنقل في مصر.

واستعرض الجانبان تقدم الأعمال في عدد من المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها؛ مثل مشروع توريد 55 قطارًا مكيفًا جديدًا للخط الأول للمترو، والذي يدخل ضمن خارطة الطريق المشتركة لمشروعات مترو الأنفاق بين وزارة النقل المصرية ووزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية؛ حيث تم اعتماد الألوان للشكل الداخلي والخارجي للقطارات، وتم مراجعة التصميمات المبدئية للأنظمة ومعدات القطارات، وجار حاليًّا عقد اجتماعات للمختصين من الجانبين لمناقشة التصميمات التفصيلية؛ تمهيدًا لبدء أعمال الاختبارات الأولية لأجزاء القطارات بالمصنع، وتم التباحث حول آخر المستجدات الخاصة بمشروعي كهربة خط سكة حديد وتحويه إلى مترو وإعادة تأهيل ترام الرمل؛ حيث تسهم الوكالة الفرنسية بجزء من تمويل المشروعَين.

وشهد وزير النقل والسفير الفرنسي بالقاهرة، عقب الاجتماع، توقيع مذكرة تفاهم بشأن المرحلة الثانية من دراسات الخط السادس بين الهيئة القومية للأنفاق واتحاد الشركات الاستشارية الفرنسية (إيجيس ريل- سيتك) بقيادة شركة "إيجيس ريل" الفرنسية؛ حيث قام بتوقيع المذكرة من جانب الهيئة القومية للأنفاق الدكتور طارق جويلي رئيس مجلس إدارة الهيئة، ومن جانب الشركة الفرنسية محمد بن مسعود ممثلاً عن شركة "إيجيس ريل"، وماتيو أوجيرو ممثلاً عن شركة "سيتك".

وأشار وزير النقل إلى أن تمويل هذه المرحلة من الدراسات يأتي ضمن خارطة الطريق الموقعة بين وزارة المالية والاقتصاد الفرنسية ووزارة النقل المصرية والمتضمن قيام الخزانة الفرنسية بتمويل هذه الدراسة بمنحة بقيمة 8 ملايين يورو، إضافة إلى أن التعاون في هذه المرحلة يأتي في إطار دعم ‏العلاقات بين البلدين التي تقوم على روابط تاريخية عميقة تستند إلى الصداقة والثقة المتبادلة.

وأضاف الوزير أن توقيع هذه المذكرة لتنفيذ المرحلة الثانية من دراسة الخط السادس ومدتها 18 شهرًا تأتي كاستمرارية للمرحلة الأولى من الدراسة؛ لإعداد الدراسات التفصيلية والتصميم المبدئي ومتطلبات المشروع والمواصفات الفنية ومستندات الطرح للمشروع وتقييم عروض المقاولين، وإنهاء التعاقد لكل من الأعمال المدنية وأعمال الأنظمة والسكة والوحدات المتحركة، كما سيقوم الاستشاري بإعداد وتجميع المستندات، والتي ستكون مطلوبة للاتفاق بين الحكومتَين لاستراتيجية تمويل المشروع.

وأكد الوزير أن تنفيذ الخط السادس للمترو يأتي ضمن خطة وزارة النقل لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية باستكمال شبكة خطوط مترو الأنفاق، إحدى أهم وسائل النقل الجماعي الأخضر صديق البيئة؛ والذي يمتد في مسار موازٍ للخط الأول "العمود الفقري" ‏للشبكة لتخفيف العبء عنه، وتسهيل حركة تنقل المواطنين؛ حيث يمتد من منطقة الخصوص عند مخرج 18 من الطريق الدائري حتى المعادي الجديدة بطول 34 كم، ويشتمل على 26 محطة ويتبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الأول في محطة الدمرداش، ومع الخط الثالث في محطة العباسية، ومع الخط الرابع في محطة مجرى العيون، ومن المخطط تنفيذ وصلة مفردة بطول 3.4 كم (عدد 3 محطات) من منطقة الستالايت حتى منطقة ورشة عمرة الخط الأول بطرة البلد.