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بالفيديو.. خالد الجندي يدعو لفلسطين وأهلها

01:00 ص الأربعاء 11 أكتوبر 2023

الشيخ خالد الجندي

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استهل الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، بالدعاء لأهل فلسطين.

وقال عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، فى دعائه: "اللهم احفظ بلادنا وشعبنا وجيشنا، وشرطتنا ورئيسنا، اللهم ببركة الصلاة على نبيك الكريم، احفظ شعبنا فى فلسطين، اللهم سدد رميهم، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم وحد صفوفهم، اللهم نسألك تعينهم على أعدائهم، وصلاة سلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم".

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الشيخ خالد الجندي لعلهم يفقهون المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الدعاء لأهل فلسطين

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